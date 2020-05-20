Более 80 сценариев развития эпидемии коронавируса в Украине просчитал Минздрав

Министерство здравоохранения просчитало более 80 сценариев развития эпидемии коронавируса в Украине.

В Минздраве выбрали три наиболее оптимистичные сценарии.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы просчитали 81 сценарий, по которому может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три самые оптимистичные сценарии, которые учитывают именно сезонность в летнее время. Поскольку только Восток на Европа выбивается из сезонности. Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность по коронавирусной болезни", - заявил заместитель главы Минздрава.

По словам Ляшко, если украинцы будут продолжать соблюдать правила адаптивного карантина - есть 4 варианта развития событий.

"Мы можем идти, когда сезонность отсутствует, и мы внедряем карантинные меры не полностью и несовершенно - тогда мы можем выйти на 7 тысяч умерших. Если сезонность будет 100% нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не более 1000 умерших", - отметил он.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что на сейчас в Украине от коронавируса умерли 966 человек.

"Поэтому не можем сказать, что у нас коронавирус имеет нулевую сезонность. Сейчас мы двигаемся по "желтому сценарию", умеренная сезонность. То есть, мы выходим на 4 тысячи умерших до конца года. Но эта сезонность не является в настоящее время конкретным и совершенным фактором. После ослабления карантина почему-то все почувствовали, что карантин отменили. Поэтому этот показатель может колебаться", - сказал Ляшко.