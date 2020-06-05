Реорганизовать в Институт права собираются юрфак КНУ Шевченко

Идея реорганизации юридического факультета КНУ им. Т.Шевченко не нова, решающим фактором могут послужить предстоящие выборы ректора и декана юридического факультета осенью этого года.

Об этом заявил декан юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Иван Гриценко в интервью "112 каналу".

"Эта идея не новая. Вопросы развития факультета, его реорганизации преподаватели и профессура обсуждали и ранее. В частности, были предложения готовить специалистов не только в области права, интеллектуальной собственности, а также по публичному управлению и администрированию. Практика зарубежных университетов ярко свидетельствует, что именно юридические факультеты и факультеты менеджмента лучше всего готовят специалистов по публичному управлению и администрированию. Почему именно сейчас, в конце учебного года, происходит реорганизация? Думаю, что решающим фактором являются те же предстоящие выборы ректора и декана юридического факультета осенью этого года", - заявил он.

В то же время, по данным "112 канала", на 18 июня руководством университета назначено заседание Ученого совета для рассмотрения вопроса о создании на базе факультета нового заведения - Института права.

Экспертное сообщество считают реорганизацию поспешной и несогласованной с коллективом.

Также сообщается и возможных проблемах, которые повлечет за собой ликвидация факультета во время вступительной кампании, проходящей во время пандемии.

"Это (реорганизация, - ред.) может поставить под сомнение вступительную кампанию на юрфак 2020 года, которая и так под вопросом из-за Covid-19", - заявил политолог Виктор Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса вступительная кампания на юридический факультет действительно была перенесена на 13 августа.

Реорганизация факультета требует получения новой лицензии на образовательную деятельность, новой сертификационной документации на аккредитацию и широкого круга других формальных действий.