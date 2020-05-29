 

В рамках "Большой стройки" почти 8 тыс. человек трудоустроил уже "Укравтодор"

События Сегодня, 11:0354
В рамках "Большой стройки" почти 8 тыс. человек трудоустроил уже "Укравтодор"

В ходе реализации дорожной части программы "Большая стройка" в Украине уже получили работу 7 729 человек.

 

Трудоустройство проходило с 1 мая в рамках специального проекта "Укравтодора" - "Дороги и работа".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook. 

По данным Голика, на сайте проекта также продолжается приём работников дорожных и смежных специальностей. В данный момент открыто 1 415 вакансий.

"Дороги меняют качество жизни людей. Дороги сшивают страну. Дороги развивают смежные отрасли. Дороги создают рабочие места", - написал он.

Кроме того, добавляет Голик, приведенные цифры отражают данные только по 15 компаниям, которые принимают участие в проекте. Реальное же количество трудоустроенных на реализации программы, инициатором которой является президент Владимир Зеленский, намного больше.

Так, к примеру, одним из тех, кто получил работу на строительстве и ремонте дорог, стал Иван Чагин из города Счастье. Сейчас Иван занят на ремонте дороги Станица Луганская - Северодонецк, которая проходит и через его родной город.

"Иван устроился на работу в одну из дорожно-строительных компаний, работающих на этой трассе. У Ивана работа и белая зарплата. И новая квалификация. Через его город пройдет дорога, которую строит, в том числе, и он. Иван сам строит новое качество жизни", - написал Голик.

 

Напомним, ранее сообщалось, что "Укравтодор" оценивает общее количество занятых в реализации дорожной части программы "Большая стройка" более чем в 150 000 человек как дорожных, так и смежных специальностей.

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Теги: news, новости, Украина, Укравтодор, 7dniv, 7dnivinfo  
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