Коронавирусом заразился Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Он сдал положительный тест и в настоящее время находится на самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении на его официальном сайте.

Сообщается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.

"К сожалению, последний тест Елбасы (лидер нации, - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Назарбаев добровольно ушел в отставку весной 2019 года. Политик неизменно возглавлял Казахстан без малого тридцать лет - с июня 1989 года. Это рекорд пребывания при власти на всем постсоветском пространстве.