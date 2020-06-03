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События Сегодня, 19:2141
Индексацию размера алиментов введут в Украине

В Украине введут индексацию размера алиментов.

 

Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3112.

Об этом сообщает РБК-Украина

За проект проголосовали 246 парламентариев.

Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".

Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.

"Отсутствие механизма реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - отмечают в парламенте.

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