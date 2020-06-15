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События Сегодня, 19:2965
Регулярные авиарейсы возобновляет Украина

Украина выходит из карантина и возобновляет авиаперелеты. На данный момент о планах снова начать летать в украинские аэропорты заявили более 15 авиакомпаний. При этом международные рейсы вводятся в расписание постепенно.

РБК-Украина следит за тем, как возобновляются воздушные перевозки.

Чартеры в Албанию

С 26 июня запланировано выполнение чартерных рейсов в Албанию, а украинские туроператоры объявляют конкретные направления. Албанию относят к так называемой зеленой зоне по коронавирусу, она считается безопасной.

Польша откроется с июля

Польша откроется для украинцев с июля. По крайней мере польский перевозчик LOT объявил, что уже со 2 июля будет обслуживать рейсы из Варшавы в аэропорт "Борисполь". Что касается других рейсов в Одессу, Харьков, Львов и аэропорт "Жуляны", то об этих направлениях пока не сообщается.

Wizz Air определился с рейсами из Киева

Лоукостер Wizz Air возобновил полеты из аэропорта "Киев" имени Сикорского, на первых этапах будут выполняться 15 маршрутов в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию. Запланированные полеты в Польшу и Австрию пришлось отложить из-за запрета со стороны этих стран.

Кроме того, стало известно, что в августе компания запустит маршрут Запорожье - Дортмунд.

SkyUp закрыл продажу билетов до середины июля

Авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов почти на все рейсы до 15 июля. На сегодня в системе бронирования открыта продажа с 1 июля на рейсы из Киева в Тирану, Батуми и Тбилиси.

С 10 июля возобновятся полеты в болгарские Бургас и Варну, из Харькова в Бургас с 14 июля. Остальные рейсы будут выполняться во второй половине месяца.

МАУ обновляет расписание, на не анонсированные рейсы билеты не продаются

"Международные авиалинии Украины" закрыли продажу билетов до августа, поскольку другие страны не так быстро открывают границы, как ожидалось. В то же время появилось расписание с более 30 рейсами в июне.

Помимо эвакуационных рейсов, до конца месяца будут выполняться внутренние рейсы из Киева в Херсон, Одессу и Львов, а также международные - в Бангкок, Стамбул, Нью-Йорк, Амстердам, Майами, Париж, Афины, Дубай и Тель-Авив.

Харьков возобновил перелеты

Аэропорт Харькова возобновил перелеты, пока только внутренние. На этой неделе начались ежедневные полеты по маршруту Киев-Харьков авиакомпании Windrose Airlines. Также открыта продажа билетов на другие внутренние направления из столицы - в Одессу, Днепр и Львов.

Первый международный рейс - в Беларусь

15 июня белорусская авиакомпания Belavia запустила регулярные рейсы в Украину. Утром международный аэропорт "Борисполь" принял пассажиров, которые прилетели из Минска. Также сообщение с белорусской столицей возобновила Одесса.

В ближайшие дни ожидается запуск рейсов во Львов и Харьков. Отметим, Беларусь входит в список стран "красной зоны", по прилету из нее пассажиры должны пройти обсервацию.

Нидерланды стали ближе, но не для всех

Авиакомпания KLM выполнила первый за несколько месяцев регулярный рейс из Амстердама в Киев (аэропорт "Борисполь"). Пока анонсированы рейсы по три раза в неделю, с июля перелеты станут регулярными.

Отметим, воспользоваться данным направлением пока могут только граждане Нидерландов и других стран Евросоюза, а также украинцы с видом на жительство в Нидерландах.

Самоизоляция в Греции

Греция предлагает украинским туристам посетить страну, но при условии тестирования на коронавирус в аэропорту и прохождения суточной самоизоляции. Украина отнесена к так называемой группе B, граждане стран которой подвергаются дополнительным карантинным мерам.

При этом ограничения на украинцев будут распространяться независимо от того, прямым рейсом они прилетят в Грецию или транзитом через другие европейские страны.

Австрия продлила запрет, рейсы отложили на июль

Австрийская Austrian Airlines перенесла возобновление регулярных рейсов в Украину на июль. Причина - правительство продлило запрет на перелеты до конца июня. При этом пассажиры смогут перебронировать билет или запросить возврат денег.

Красная и зеленая зоны

Украина наконец-то определилась, какие страны будут относиться к так называемой "красной" и "зеленой" зонам. В отношении пассажиров из 50 стран "красной зоны" будет действовать требование пройти двухнедельную обсервацию.

"Красная зона": Беларусь, Нидерланды, США, Великобританию, Швецию, Россию, Испанию, Молдову, Португалию, Францию, Мальту, Канаду, Италию, Азербайджан и т.д.

"Зеленая зона": Польша, Израиль, Иран, Египет, Казахстан, Турция, Румыния, Чехия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Греция, Венгрия, Финляндия, Словакия.

Запрет на туристические поездки в Европу продлен

Европейская комиссия до конца июня продлила запрет на туристические поездки из третьих стран. К этим странам относится также и Украина.

При этом новый порядок предполагает постоянное обновление зеленого списка. В него будут вносить третьи страны, в которых уровень заболеваемости меньше чем в ЕС или находится на среднем уровне.

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Теги: news, новости, Украина, Авиасообщение, 7dniv, 7dnivinfo  
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