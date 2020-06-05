Карантин ужесточают на Закарпатье

В Закарпатской области усиливают карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19.
Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
В частности запрещается:
- организация и проведение свадеб с участием более 10 человек;
- проведение массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;
- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
- работу учреждений дошкольного образования;
- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
- работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Кроме того, возобновили работу КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.
В Закарпатской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заражения, пять человек умерли и 27 выздоровели, всего болеет 1059 человек.