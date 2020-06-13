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События Сегодня, 06:0044
Около 6 тысяч медиков в Украине инфицированы COVID-19

На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19.

 

Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть". 

Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.

"Предварительная статистика, когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом, - ред.) медработников", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.

"Дальше будут оплачены им как профессиональное заболевание, если будет подтвержден факт инфицирования на рабочем месте, или в случае наступления летального случая будет выплачена сумма в размере 1,5 млн грн для семьи", - отметил главный государственный санитарный врач.

Кроме того Ляшко отметил, что причина тенденции к увеличению больных коронавирусом - смягчение карантина. В частности, граждане не выполняют установленные ограничения в местах, которым правительство разрешило заработать, но с условием соблюдения четких правил.

"Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас рост все же связан с отсутствием жестких карантинных ограничений. Вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей. Первое – это субъекты, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт - требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост", - подытожил Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Медики, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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