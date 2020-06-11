Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 19 июня 2020 - 34 984 человека инфицированы коронавируса.
Плюс 921 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 985 человек (+19 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели 16033 (+586).
По областях (по количеству инфицированных):
1. Черновицкая область - 4211 инфицированных (+76 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 4176 (+92).
3. Львовская область - 3540 (+142).
4. Ровенская область - 2693 (+121).
5. Киевская область - 2142 (+23).
6. Закарпатская область - 1960 (+78).
7. Ивано-Франковская область - 1940 (+47).
8. Харьковская область - 1744 (+37).
9. Волынская область - 1673 (+63).
10. Тернопольская область - 1605 (+63).
11. Винницкая область - 1596 (+33).
12. Житомирская область - 1201 (+47).
13. Одесская область - 1200 (+12).
14. Днепропетровская область - 1021 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
15. Хмельницкая область - 608 (+21).
16. Кировоградская область - 604 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
17. Черкасская область - 585 (+17).
18. Запорожская область - 547 (6).
19. Черниговская область - 459 (11).
20. Донецкая область - 350 (1).
21. Николаевская область - 338 (15).
22. Полтавская область - 289 (2).
23. Сумская область - 246 (10).
24. Херсонская область - 185 (1).
25. Луганская область - 71 (3).