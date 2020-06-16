Из-за столкновения грузовика и авто пострадали трое детей в Черкасской области

В Черкасской области на автодороге Черкассы - Умань произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

В результате аварии пострадали 6 человек, из них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи г. Шпола. В результате столкновения легковушки и грузовика травмы получили 6 человек, из которых трое детей в возрасте 13, 10 и 8 лет. Их с различными травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как отмечается, к ликвидации последствий происшествия было привлечено четырех спасателей и одну единицу техники.