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События Сегодня, 10:0733
Коронавирусом заразился Винницкий митрополип ПЦУ

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

 

Об этом сообщает сайт Винницько-Барской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).

Пока митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице.

"В связи с болезнью митрополита лица, которые имели с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - сообщили в епархии.

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