Коронавирусом заразился Винницкий митрополип ПЦУ

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Об этом сообщает сайт Винницько-Барской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).

Пока митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице.

"В связи с болезнью митрополита лица, которые имели с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - сообщили в епархии.