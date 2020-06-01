Facebook удалил предвыборную рекламу Трампа

Социальная сеть Facebook удалила ряд публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа, его предвыборной кампании и вице-президента США Майка Пенса.

В общей сложности удалено 88 сообщений.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Удаленные рекламные сообщения касались леворадикального движения "Антифа", представители которого авторы обозначили перевернутым красным треугольником. В штабе Трампа объяснили, что этот символы широко используется членами движения.

Отмечается, что символ в виде перевернутого красного треугольника во время Второй мировой войны нацисты использовали для обозначения политзаключенных в концентрационных лагерях.

Как заявили в Facebook, информация нарушала политику компании по борьбе с организованным разжиганием ненависти.

"Наша политика запрещает использование символа запрещенной группы ненависти для идентификации политических заключенных без контекста, осуждающего или обсуждающего символ", - написал представитель Facebook.

Напомним, 31 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что ультралевое движение "Антифа" будет признано террористической организацией в США, как это планировали сделать еще в 2019 году.

Отметим, что в 2018 году вокруг Facebook разгорелся скандал из-за утечки данных. Тогда стало известно, что компания по анализу данных Cambridge Analytica незаконно получила доступ к 87 млн ​​пользователей Facebook и передавала их третьим лицам.

Подозревали, что предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа использовал эти данные для политической рекламы.

В связи с этим голове Facebook Марку Цукербергу пришлось давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Он признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Вскоре Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.