Полицейский застреливший афроамериканца сдался властям

Бывший офицер полиции Атланты (штат Джорджия) Гаррет Ролф, смертельно ранивший при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, сдался властям штата.

Спустя час он был освобожден под залог и ему не нужно будет носить электронный браслет.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Рольфу предъявлено обвинение по 11 пунктам, в том числе в преднамеренном убийстве. Его напарника обвиняют в нападении на подозреваемого при отягчающих обстоятельствах.

После инцидента Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы.

Ранее прокурор округа Пол Говард заявил, что власти Фултона выдали ордер на арест бывшего полицейского и его напарника, при задержании которыми умер Брукс.

Прокурор информировал, что Ролфу и его напарнику Девину Броснону дано время до вечера четверга, чтобы добровольно явиться в прокуратуру и сдаться правосудию.