Без права залога суд арестовал Мангера

Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.

Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня.

Об этом сообщают "Ґрати".

Судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога.

Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Защита отрицала, что Мангер оказывал давление на свидетелей. Адвокаты также приобщили к расссмотрению материалы, которые должны были доказать невиновность их подзащитного.

Отметим, что до сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 млн 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тысячи гривен.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года.