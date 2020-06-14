В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ

Депутат Верховного Совета Украины Вадим Рабинович сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, что начальник полиции Атланты дал белым жителям города 30 дней, чтобы вооружиться для защиты своих домов, или покинуть город.

«Мы даем жителям 30 дней, чтобы вооружиться или покинуть город. После этого мы больше не будем арестовывать ни одного черного человека или даже отвечать на любое преступление с участием черного человека, потому что, очевидно, это то общество, которое вы хотите» - Эрика Шилдс, начальник полиции Атланты.