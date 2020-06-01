Возможность закрытия метро в Киеве оценил Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос, могут ли закрыть метро в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Он ответил, что в Минздраве есть четкие критерии по усилению карантина.

Об этом он сказал журналистам под Радой.

По его словам, Украина живет в условиях адаптивного карантина и есть четкие критерии, по которым усиливают карантин, в том числе в Киеве.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные", - заявил он.

Отметим, метро в Украине, в частности в Киеве, уже закрывали на несколько месяцев в рамках введения карантина. В мае мэр столицы попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

Тогда в Минздраве сказали, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов. В связи с этим, с 25 мая метрополитен возобновил работу.