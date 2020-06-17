К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

В Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

В данных регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Закарпатская область не проходит сразу по двум пунктам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

Киев - 13,82;

Винницкая область - 18,07;

Волынская область - 34,91;

Житомирская область - 15,57;

Закарпатская область - 36,21;

Ивано-Франковская область - 19,92;

Львовская область - 40,38;

Ровенская область - 40,08;

Тернопольская область - 22,44;

Харьковская область - 11,97;

Черновицкая область - 42,17.

В Закарпатской области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,71%.