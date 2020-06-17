К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

В Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.
В данных регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Закарпатская область не проходит сразу по двум пунктам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
- Киев - 13,82;
- Винницкая область - 18,07;
- Волынская область - 34,91;
- Житомирская область - 15,57;
- Закарпатская область - 36,21;
- Ивано-Франковская область - 19,92;
- Львовская область - 40,38;
- Ровенская область - 40,08;
- Тернопольская область - 22,44;
- Харьковская область - 11,97;
- Черновицкая область - 42,17.
В Закарпатской области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,71%.