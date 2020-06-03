 

Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада

События Сегодня, 15:5774
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада

В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.

 

Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина

За документ проголосовали 311 нардепов.

Этот акт продлевает до 1 января 2021 срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.

Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Подчеркнем, эти препараты смогут применять только с согласия пациента или его близких родственников. Речь о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента.

Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.

Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.

Но данный документ действовал только до 1 июля 2020 года. Теперь же он будет действителен до 1 января 2021 года.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, Лечение, 7dniv, 7dnivinfo  
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