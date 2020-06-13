С понедельника в Украине усилят контроль за карантином

Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина.

Уже с понедельника Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По словам Степанова, нужно вернуться к наложению штрафов за нарушения карантина, чтобы не допустить итальянского или испанского сценариев.

"У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании", - заявил он.

Как рассказал главный санврач Виктор Ляшко, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Нарушение также обнаруживают в транспорте.

Ляшко напомнил, что для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ есть специально разработанные требования.

В частности, работники учреждений должны проходить термометрию, а посетителей допускать с учетом нормы "один на 10 кв. метров". Кроме того, в транспорт не должны допускать пассажиров без масок и больше, чем предусмотрено сидячих мест.