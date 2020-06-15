Протесты возобновились в Беларуси

В столице Беларуси Минске и в других городах возобновились акции в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны во время президентской избирательной кампании. Участники акции сформировали "цепь солидарности".

Об этом сообщают "Радио Свобода" и tut.by.

"Цепь солидарности" выстроили в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, правоохранители задержали несколько журналистов.