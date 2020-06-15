 

Протесты возобновились в Беларуси

События Сегодня, 21:0845
Протесты возобновились в Беларуси

В столице Беларуси Минске и в других городах возобновились акции в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны во время президентской избирательной кампании. Участники акции сформировали "цепь солидарности".

 

Об этом сообщают "Радио Свобода" и tut.by

"Цепь солидарности" выстроили в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, правоохранители задержали несколько журналистов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Беларусь, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Под судом произошла потасовка в связи с делом Стерненко
Под судом произошла потасовка в связи с делом Стерненко
15-июн-2020, 14:53
В октябре Зеленский планирует посетить Беларусь
В октябре Зеленский планирует посетить Беларусь
12-июн-2020, 06:00
Еще один митинг против Авакова проходит в Киеве
Еще один митинг против Авакова проходит в Киеве
5-июн-2020, 17:30
Шесть полицейских задержали за превышение полномочий - протесты в США
Шесть полицейских задержали за превышение полномочий - протесты в США
3-июн-2020, 03:00
Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США
Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США
30-мая-2020, 09:51

Последние новости

21:08
События
Протесты возобновились в Беларуси
21:03
Политика
Делегацию для переговоров с Ираном создал Зеленский
19:24
События
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
19:23
Экономика
Курс евро ниже 30 гривен опустил Нацбанк
18:38
События
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
18:19
Политика
Продление экономических санкций против России одобрил ЕС
16:29
События
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
16:13
Политика
Главу Винницкой ОГА сменил Зеленский
16:09
Политика
Из фракции "Голос" вышел Вакарчук
16:06
Политика
Омеляна в занижении доходов бюджета подозревает НАБУ
15:57
События
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
15:55
События
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
15:46
События
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ
14:30
Экономика
Объем государственного долга Украины назвали в Минфине
13:30
Политика
Министром экологии назначили Абрамовского
12:04
События
Возможность закрытия метро в Киеве оценил Минздрав
12:03
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
11:23
Политика
Во время контактов с РФ тему Крыма постоянно поднимает Турция
10:34
События
Без права залога суд арестовал Мангера
10:32
События
На провокации КНДР отреагировали в Пентагоне

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам258465
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ4256
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)1602
Почему Рада не позволила Вакарчуку сдать депутатский мандат. Проголосовали по приколу1253
ЭКС-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НИКОЛАЙ АЗАРОВ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ВЫЙТИ НА ПРОТЕСТЫ В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ!610
Уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин в некоторых областях489
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.06 (состоянием на 09:00)453

Досуг

Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Онлайн-магазин предлагает идеальную программу рассрочки, где размер ежемесячных платежей, а значит, и срок возврата полной стоимости товара выбирает сам покупатель.
Сегодня, 16:4055
6 способов приучить ребенка помогать по дому
6 способов приучить ребенка помогать по дому
Сегодня мы расскажем вам о том, что нужно делать для того, чтобы приучить карапуза к самостоятельности и вырастить настоящего маминого помощника.
Сегодня, 16:3756
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Качественные рессоры на Форд Транзит практически не выходят из строя, но это не означает, что поломки им не страшны в принципе. Вышедшую из строя деталь правильнее и разумнее всегда будет заменить на другую.
Сегодня, 16:3457
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Трудно представить жилище или любое другое строение без входной двери. Это, безусловно, обязательный и нужный элемент, который выполняет множество важных функций, в частности, защищает дом от проникновения третьих лиц, сохраняет тепло внутри помещения и пр. Но существуют также специальные
Сегодня, 12:08256
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
Обзор ТОП-3 самых вкусных ягод, повышающих иммунитет.
Вчера, 19:39133
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь – популярное уходовое средство за кожей головы и волосами. Сегодня продукт востребован за счет удобства и эффективности. Благодаря ему, вы сможете быстро уложить волосы и получить дополнительный объем.
Вчера, 19:38102

События

Протесты возобновились в Беларуси
Протесты возобновились в Беларуси
Участники акции сформировали "цепь солидарности" во многих городах страны
Сегодня, 21:0846
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
Полиция с понедельника начнет более жестко реагировать на нарушения
Сегодня, 19:2453
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
В регионы будет выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом
Сегодня, 18:3845
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо разъяснять правила адаптивного карантина
Сегодня, 16:2980
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
Нардепы одобрили соответствующий закон за основу и в целом
Сегодня, 15:57364
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
Закарпатская область не готова к ослаблению сразу по двум показателям
Сегодня, 15:5556
7 Днів