Условия работы транспорта в час пик на период карантина определили в Украине

Кабинет министров определил условия работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина.
Рекомендации призваны уменьшить скопление людей в общественном транспорте.
Соответствующее постановление Кабмина №500 было обнародовано в пятницу, 19 июня.
Согласно документу, на период карантина рекомендуется обеспечить гибкий режим рабочего дня, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников. По возможности, организовать работу на дому.
Также рекомендуется установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам таких видов экономической деятельности:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- оказание социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых.
Киевской городской, областным и районным государственным администрациям рекомендовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с разным началом и окончанием времени работы в зависимости от территориального расположения, сферы деятельности и специфики деятельности.
Органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом новых графиков работы.