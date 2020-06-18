Новую методику ужесточения карантина обнародовал Кабмин

Кабинет министров обновил методику усиления карантина в Украине.
Новые правила вступят в силу в понедельник, 22 июня.
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Правительственном портале.
Так, для усиления карантина разработали новую методику. В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.
Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.
Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.