 

Новую методику ужесточения карантина обнародовал Кабмин

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Новую методику ужесточения карантина обнародовал Кабмин

Кабинет министров обновил методику усиления карантина в Украине.

 

Новые правила вступят в силу в понедельник, 22 июня.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Правительственном портале. 

Так, для усиления карантина разработали новую методику. В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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