Ляшко заявил что возвращаться к жесткому карантину могут регионы

Отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

При этом говорить о возвращении жестких ограничений на всей территории страны пока рано.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в областях со значительным уровнем распространения заболеваемости COVID-19 региональная комиссия ТЭБ и НС может самостоятельно вводить противоэпидемические ограничения.

"Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или относительно конкретных сфер деятельности", - уточнил он.