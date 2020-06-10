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Возможности усиления карантина в Киеве

В Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям.

 

Показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". 

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Карантин, Кличко, 7dniv, 7dnivinfo  
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