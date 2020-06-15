Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 20 июня 2020 - 35 825 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 841 новый случай в сутки.
Умерло 994 человека (+9 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели 16406 (+373).
По областях (по количеству инфицированных):
1. Черновицкая область - 4268 инфицированных (+57 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 4252 (+76).
3. Львовская область - 3679 (+139).
4. Ровенская область - 2776 (+83).
5. Киевская область - 2174 (32).
6. Закарпатская область - 2069 (+109).
7. Ивано-Франковская область - 1981 (41).
8. Харьковская область - 1779 (+35).
9. Волынская область - 1743 (+70).
10. Тернопольская область - 1643 (+38).
11. Винницкая область - 1627 (31).
12. Одесская область - 1232 (32).
13. Житомирская область - 1229 (+28).
14. Днепропетровская область - 1036 (15).
15. Кировоградская область - 612 (8).
16. Хмельницкая область - 612 (4).
17. Черкасская область - 592 (7).
18. Запорожская область - 551 (4).
19. Черниговская область - 467 (8).
20. Донецкая область - 355 (+5).
21. Николаевская область - 349 (+12).
22. Полтавская область - 290 (1).
23. Сумская область - 252 (6).
24. Херсонская область - 185 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
25. Луганская область - 72 (1).
Статистика на оккупированных территориях недоступна.