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События Сегодня, 09:1118
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 20 июня 2020 - 35 825 человек инфицированы коронавируса.

Плюс 841 новый случай в сутки.

Умерло 994 человека (+9 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели 16406 (+373).

По областях (по количеству инфицированных):

1. Черновицкая область - 4268 инфицированных (+57 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 4252 (+76).

3. Львовская область - 3679 (+139).

4. Ровенская область - 2776 (+83).

5. Киевская область - 2174 (32).

6. Закарпатская область - 2069 (+109).

7. Ивано-Франковская область - 1981 (41).

8. Харьковская область - 1779 (+35).

9. Волынская область - 1743 (+70).

10. Тернопольская область - 1643 (+38).

11. Винницкая область - 1627 (31).

12. Одесская область - 1232 (32).

13. Житомирская область - 1229 (+28).

14. Днепропетровская область - 1036 (15).

15. Кировоградская область - 612 (8).

16. Хмельницкая область - 612 (4).

17. Черкасская область - 592 (7).

18. Запорожская область - 551 (4).

19. Черниговская область - 467 (8).

20. Донецкая область - 355 (+5).

21. Николаевская область - 349 (+12).

22. Полтавская область - 290 (1).

23. Сумская область - 252 (6).

24. Херсонская область - 185 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

25. Луганская область - 72 (1).

Статистика на оккупированных территориях недоступна.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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