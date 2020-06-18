Открыто уголовное производство по убийству полицейского в Днепре

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту убийства полицейского 19 июня. Злоумышленнику грозит пожизненное.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская, пишет "Радио Свобода".

Она отметила, что подозреваемого задержали. Сейчас открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этой статье злоумышленник может получить пожизненное заключение.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский погиб во время задержания грабителя, подозреваемого в вооруженном похищении 4 млн гривен. Он получил два огнестрельных ранения. Полицейскому было 30 лет.