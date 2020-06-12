Возобновлять пассажирское сообщение с ЕС в США пока не планируют

США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Европейский союзом.

Планов относительно отмены ограничений пока нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

На вопрос о том, планирует ли президент США Дональд Трамп отменить ограничения на поездки в ЕС, пресс-секретарь Белого дома заявила, что он такого решения пока не принимал.

"Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти 3 миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней. Он постоянно следит за данными. Сейчас нет планов их отмены, но в конечном итоге это решение президента", - сказала она.

Как известно, 13 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.