 

В новой опасной фазе распространения коронавируса сейчас находится весь мир

События Сегодня, 10:1136
В новой опасной фазе распространения коронавируса сейчас находится весь мир

Страны постепенно восстанавливают свою экономическую и социальную деятельность, что повлекло новую опасную фазу распространения коронавируса.

 

Количество больных продолжает расти.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, пишет Deutsche Welle. 

Он подчеркнул, что люди продолжают болеть, хоть карантин в большинстве стран мира ослабляют.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус все еще быстро распространяется. Он как и раньше приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных - в Северной и Южной Америке.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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