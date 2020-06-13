В Украине предупредили об ухудшении погоды

В Украине 20-22 июня ухудшатся погодные условия.

В большинстве регионов, кроме восточных областей, ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков 20 июня днем ожидается ухудшение погоды в большинстве западных областей, в Карпатах ночью. 21-22 июня непогода будет наблюдаться в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Киеве и Киевской области также днем, 20 июня, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.