Спасти угольную отрасль и уволить Геруса просят шахтеры президента

Шахтеры просят президента спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.

В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выходу угледобывающей отрасли из кризиса.

Кроме того, они требуют уволить с должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого привели к критической ситуации в отрасли. И запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса".

"Уволить председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса из-за негативной динамики показателей угледобывающей отрасли, а также в результате искусственного углубления кризиса и отсутствия плана по ее преодолению", - процитировал обращение шахтеров Волынец.