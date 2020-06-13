В Крыму нашли огромные запасы пресной воды

Ученые из Севастопольского госуниверситета и НИИ Сельского хозяйства Крыма обнаружили большие подземные запасы пресной воды на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба СевГУ.

Ученые два года исследовали два подземных высокотемпературных очага в горных районах Крыма и установили, что по сети тектонических разломов идет миграция больших объемов пресных вод.

Подземные потоки находятся на глубине 900–1100 м, их температура составляет 80–85 градусов. Кроме того, исследователи нашли подземные потоки на глубинах от 350 до 500 м, которые мигрируют по разломам в коре через весь полуостров.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев заявил, что эти подземные воды уникальны, так как формируются в «природных опреснителях» на глубине более 2,5 км за счет испарения морской воды.

Он допустил, что эти подземные потоки можно отбирать вблизи населенных пунктов для их водоснабжения. Отмечается, что проблема добычи глубоких подземных вод заключается в высокой стоимости бурения. При этом в Крыму есть участки, где возможен водозабор с глубины 300 м и меньше, что делает добычу воды рентабельной.

Перебои с водоснабжением в Крыму начались после его присоединения к России в 2014 году — Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымкого канала, по которому вода из Днепра поступала на полуостров и покрывала большую часть его сельскохозяйственных технических потребностей.

Проблемы были и с питьевой водой. В феврале власти Симферополя сообщили о проблемах с питьевой водой и даже рассматривали введение подачи воды по графику. Возможный дефицит должен был возникнуть из-за незаполненных водохранилищ.

В июне в Симферополе запустили новый водопровод, по которому питьевая вода из местных артезианских скважин будет поступать к потребителям. По словам главы региона Сергея Аксенова, труба покроет около четверти потребностей города.

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