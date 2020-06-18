 

Деньги из-за границы, предназначавшиеся Филарету, были отправлены в качестве взятки в Константинополь Петром Порошенко

События Сегодня, 13:5281
Деньги из-за границы, предназначавшиеся Филарету, были отправлены в качестве взятки в Константинополь Петром Порошенко

Государственное бюро расследований не собирается ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины и объясняет, что дело в отношении пятого президента Петра Порошенко было открыто еще в 2019 году по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Об этом заявили источники “Украинской правды” в ГБР.

“Дело открыто в ноябре 2019 СБУ по заявлению Филарета. Его мотив – это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь.

Со стороны Петра Порошенко это пиар-ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ, а также ставить под сомнение легитимность ее создания”, – говорят в ГБР.

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