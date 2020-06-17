В Киеве произошла стычка между чернокожими студентами и местными жителями

В полиции сообщают, что конфликт пока не имел отношения к протестам против расизма и полицейского насилия в США и в других странах, которые проходят в 2020 году. Причиной стала громкая музыка в машине африканских студентов, после чего местный житель спального района разбил лобовое окно их автомобиля. Началась драка и прибыла полиция.

Напомним, что:

В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ

А во Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров