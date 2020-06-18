Ужесточить карантин могут в одной из областей Украины

В Министерстве здравоохранения не исключают возможность ужесточения карантина в Закарпатской области.

Дополнительные ограничения могут ввести на неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить с проверкой Закарпатскую и Львовскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных коронавирусом.

"Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", - сообщили в Офисе президента.

Отметим, за прошлые сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса было выявлено во Львовской (139) и Закарпатской (109) областях. Всего в Украине за сутки подтвердили 841 новое заболевание. В целом в стране заболели COVID-19 почти 36 тысяч человек.