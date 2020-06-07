Семьям погибших от COVID-19 медиков выплаты начнутся на следующей неделе

Министерство социальной политики на следующей неделе планирует начать страховые выплаты семьям медиков, которые погибли в результате профессионального заболевания коронавирусом.

Правительством предусмотрены выплаты в размере 1,57 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в ОП.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате заболевания коронавирусом во время профессиональной деятельности. Так, медработникам, получившим из-за COVID-19 инвалидность, предусмотрены такие выплаты:

I группа инвалидности - 840 800 грн;

II группа инвалидности - 735 700 грн;

III группы инвалидности - 630 600 грн.

В то же время семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1,57 миллиона гривен. При этом в случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

Отметим, по состоянию на 20 июня в Украине заболели коронавирусом 5950 медработников.