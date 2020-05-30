34 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Китае

Из них 27 находится в активной фазе, а еще семеро в бессимптомной.

Об этом сообщил Госкомздрав КНР, передает "Интерфакс-Украина".

Так, из активных случаев четыре "импортированы", а 23 зафиксированы внутри страны: 22 в Пекине и один в провинции Хэбэй.

Согласно предварительной информации, погибших от коронавируса пока что нет.

На прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина "Синьфади" нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.