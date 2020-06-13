Иностранцам въезжающим в Украину необходимо иметь страховой полис

Об этом в субботу, 20 июня, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

"Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает в Украину – не гражданин Украины и не беженец – чтобы обязательно имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19", - сказал глава Минздрава.

Степанов также отметил, что согласно законодательству, лечение за счет государства оказывается исключительно украинским гражданами или беженцам, которые пребывают на территории Украины.