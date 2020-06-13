Тестировать на коронавирус будут выборочно пассажиров в аэропортах Кипра

Официально Ларнака приняла такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.