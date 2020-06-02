Совершить серию терактов в Луганской области хотел бывший военный

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области.

Экс-военного задержали сегодня, 20 июня.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как считает следствие, задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области. Взрывные устройства обнаружили у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Кроме того, правоохранители установили, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на оккупированную территорию, чтобы устроиться на службу к боевикам.

Сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.





