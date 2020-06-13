Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника

С понедельника, 22 июня, одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.

Правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.

Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По словам главы региона, в области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.

Куцый пояснил, что в последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили более 30 больных и 2 летальных случая, что является "тревожным сигналом".