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События Сегодня, 21:0553
Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника

С понедельника, 22 июня, одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.

 

Правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.

Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook. 

По словам главы региона, в области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.

Куцый пояснил, что в последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили более 30 больных и 2 летальных случая, что является "тревожным сигналом".

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