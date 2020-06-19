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События Сегодня, 01:0046
За сутки утонули 5 человек в Сумской области

В течение минувших суток в Сумской области во время купания в водоемах утонули 5 человек.

 

Самому молодому погибшему было 19 лет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В ведомстве отметили тенденцию к увеличению числа утопленников, так как за всю прошлую неделю было зарегистрировано 7 случаев смерти во время купания в водоемах.

"Только 19 июня в области водная стихия унесла жизни 5 человек. Это при том, что на протяжении всей прошлой недели на водоемах утонуло 7 человек. Трагические случаи зафиксированы в Кролевецком районе (с. Камень), городах Ромны (местный пруд), Шостка (ул. Озерная), Суммы (ул. Веретенивска)", - говорится в сообщении.

Самый молодой погибший - юноша 2001 года рождения из Конотопского района, а самый старший - женщина 1938 г.р. из города Ромны.

"В целом в текущем году в Сумской области водная стихия забрала жизни уже 23 человек, из них 13 (в том числе 2 детей) - в июне. И это при том, что купальный сезон только начался", - отмечают в ГСЧС.

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