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Коронавирус обнаружили у сотрудников предвыборного штаба Трампа

У сотрудников предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа в штате Оклахома обнаружили коронавирус.

 

Больные сотрудники готовили место для субботнего митинга при участии Трампа в городе Талса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN

По данным телеканала, положительные тесты на коронавирус дали 6 членов предвыборного штаба Трампа. Несмотря на выявление COVID-19 в штабе Трампа, митинг в поддержку действующего американского президента все равно состоится.

"Все участники митинга пройдут проверку температуры перед прохождением безопасности, после чего им дадут браслеты, маски и дезинфицирующее средство для рук", - рассказал директор по коммуникациям кампании Трампа.

Отмечается, что недавно Оклахома сообщила об однодневном резком росте новых случаев коронавируса.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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