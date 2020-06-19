 

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)

События Сегодня, 09:42132
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 21 июня 2020 - 36 560 человек инфицированы коронавируса.

Плюс 735 новых случаев за сутки.

Умерло 1002 человека (+8 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 16509 (+103).

По областях (по количеству инфицированных):

1. Киев - 4325 инфицировано за все время (+73 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Черновицкая область - 4324 (+56).

3. Львовская область - 3780 (+101).

4. Ривненская область - 2872 (+96).

5. Киевская область - 2208 (+34).

6. Закарпатская область - 2149 (+80).

7. Ивано-Франковская область - 2015 (+34).

8. Харьковская область - 1805 (+26).

9 Волынская область - 1782 (+39).

10. Тернопольская область - 1688 (+45).

11. Винницкая область - 1647 (+20).

12. Одесская область - 1266 (+34).

13. Житомирская область - 1257 (+28).

14. Днепропетровская область - 1042 (6).

15. Хмельницкая область - 622 (10).

16. Кировоградская область - 620 (8).

17. Черкасская область - 603 (11).

18. Запорожская область - 554 (3).

19. Черниговская область - 475 (8).

20. Донецкая область - 362 (7).

21. Николаевская область - 358 (+9).

22. Полтавская область - 291 (1).

23. Сумская область - 257 (+5).

24. Херсонская область - 186 (1).

25. Луганская область - 72 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)
19-июн-2020, 09:32
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
11-июн-2020, 09:45
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)
10-июн-2020, 09:34
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.06 (состоянием на 09:00)
8-июн-2020, 10:03
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)
4-июн-2020, 09:36

Последние новости

11:00
Спорт
"Шахтер" стал Чемпионом Украины по футболу уже в 13-й раз
10:58
События
В Грузии люди собираются на акцию протеста
10:54
События
Неизвестный в английском городке устроил резню в парке
10:53
События
Об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 заявили в ВОЗ
10:49
Политика
Из-за поддержки России Берлином США сокращают военный контингент в Германии
10:40
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (21.06.20)
10:25
События
Какие сегодня праздники, события - 21 Июня
09:42
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Здание "Киевпроекта" загорелось в Киеве
07:00
События
Коронавирус обнаружили у сотрудников предвыборного штаба Трампа
05:00
События
От взрыва в Луганской области погибли два человека
03:00
Политика
Выдвинули обвинения задержанному оппоненту Лукашенко на выборах
01:00
События
За сутки утонули 5 человек в Сумской области
Вчера, 2020-06-20
21:56
Политика
Китай обвиняет Индию в намеренной провокации
21:05
События
Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника
20:13
Публикации
Эксклюзив
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
19:30
События
Совершить серию терактов в Луганской области хотел бывший военный
19:18
События
Покушение на мэра города совершили в Бельгии
19:15
События
В ЕС одобрили обращение против Китая в Международный суд из-за Гонконга
17:19
События
Мест для больных с коронавирусом уже не хватает в опорных больницах Закарпатья

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам259786
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ13256
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)1991
Почему Рада не позволила Вакарчуку сдать депутатский мандат. Проголосовали по приколу1437
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада928
Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника569
Регулярные авиарейсы возобновляет Украина397

Досуг

Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Онлайн-магазин предлагает идеальную программу рассрочки, где размер ежемесячных платежей, а значит, и срок возврата полной стоимости товара выбирает сам покупатель.
19-июн-2020, 16:40122
6 способов приучить ребенка помогать по дому
6 способов приучить ребенка помогать по дому
Сегодня мы расскажем вам о том, что нужно делать для того, чтобы приучить карапуза к самостоятельности и вырастить настоящего маминого помощника.
19-июн-2020, 16:3786
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Качественные рессоры на Форд Транзит практически не выходят из строя, но это не означает, что поломки им не страшны в принципе. Вышедшую из строя деталь правильнее и разумнее всегда будет заменить на другую.
19-июн-2020, 16:3487
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Трудно представить жилище или любое другое строение без входной двери. Это, безусловно, обязательный и нужный элемент, который выполняет множество важных функций, в частности, защищает дом от проникновения третьих лиц, сохраняет тепло внутри помещения и пр. Но существуют также специальные
19-июн-2020, 12:08660
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
Обзор ТОП-3 самых вкусных ягод, повышающих иммунитет.
18-июн-2020, 19:39187
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь – популярное уходовое средство за кожей головы и волосами. Сегодня продукт востребован за счет удобства и эффективности. Благодаря ему, вы сможете быстро уложить волосы и получить дополнительный объем.
18-июн-2020, 19:38133

События

В Грузии люди собираются на акцию протеста
В Грузии люди собираются на акцию протеста
Акцию устроили активисты молодежного движения в Тбилиси, слоган - "Вместе против оккупации"
Сегодня, 10:5833
Неизвестный в английском городке устроил резню в парке
Неизвестный в английском городке устроил резню в парке
Погибли по меньшей мере трое людей
Сегодня, 10:5430
Об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 заявили в ВОЗ
Об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 заявили в ВОЗ
Речь идет о дексаметазоне, который сейчас оказался самый эффективным средством для лечения инфекции
Сегодня, 10:5330
Какие сегодня праздники, события - 21 Июня
Какие сегодня праздники, события - 21 Июня
Какие сегодня праздники, события - 21 Июня 2020 года
Сегодня, 10:25188
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 21 июня в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:42139
Здание "Киевпроекта" загорелось в Киеве
Здание "Киевпроекта" загорелось в Киеве
Спасатели ликвидировали пожар
Сегодня, 08:0054
7 Днів