Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 21 июня 2020 - 36 560 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 735 новых случаев за сутки.
Умерло 1002 человека (+8 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 16509 (+103).
По областях (по количеству инфицированных):
1. Киев - 4325 инфицировано за все время (+73 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Черновицкая область - 4324 (+56).
3. Львовская область - 3780 (+101).
4. Ривненская область - 2872 (+96).
5. Киевская область - 2208 (+34).
6. Закарпатская область - 2149 (+80).
7. Ивано-Франковская область - 2015 (+34).
8. Харьковская область - 1805 (+26).
9 Волынская область - 1782 (+39).
10. Тернопольская область - 1688 (+45).
11. Винницкая область - 1647 (+20).
12. Одесская область - 1266 (+34).
13. Житомирская область - 1257 (+28).
14. Днепропетровская область - 1042 (6).
15. Хмельницкая область - 622 (10).
16. Кировоградская область - 620 (8).
17. Черкасская область - 603 (11).
18. Запорожская область - 554 (3).
19. Черниговская область - 475 (8).
20. Донецкая область - 362 (7).
21. Николаевская область - 358 (+9).
22. Полтавская область - 291 (1).
23. Сумская область - 257 (+5).
24. Херсонская область - 186 (1).
25. Луганская область - 72 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.