Какие сегодня праздники, события - 21 Июня

Международные

Международный день йоги

Международный день скейтбординга.

Национальные

Дания, Гренландия — Национальный день.

Канада — Национальный день аборигенов.

Китайская Республика — Праздник драконьих лодок.

Франция — праздник музыки.

Региональные

США — День Нью-Гэмпшира.

Татарстан — Сабантуй.

Якутия — Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).

Профессиональные

Россия, День кинологических подразделений МВД РФ[.

Религиозные

Православие

память великомученика Феодора Стратилата (319).

память святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского (1023);

обре́тение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII);

память преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского (545);

память преподобного Зосимы Финикийского (VI);

празднования в честь икон Божией Матери:

Урюпинской (1821);

Ярославской (XIII);

Одигитрии Кирилло-Белозерской.

Именины

Католические: Алиция, Марта, Алоиза.

Православные: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Фёдор).

События

До XIX века

1582 — Акэти Мицухидэ предательски напал на своего сюзерена Ода Нобунага. Силы были неравными, и Нобунага, чтобы не попасть в плен, совершил харакири.

1633 — Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.

1742 — издан указ о сооружении Камер-Коллежского вала в Москве с целью не допустить беспошлинной торговли спиртным.

1749 — в Канаде основан город Галифакс (на тот момент — Чебукто).

1768 — восставшие гайдамаки учинили Уманскую резню.

1788

началась Русско-шведская война

Нью-Гэмпшир ратифицировал Конституцию и стал девятым штатом США.

XIX век

1804 — Смитсон Теннант представил отчёт Лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.

1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

1887 — золотой юбилей королевы Виктории.

1893 — первое колесо обозрения («Чёртово колесо») появилось на выставке в Чикаго.

1898 — Гуам стал территорией США.

1900 — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством Эдуарда Толля.

XX век

1901 — торжественно заложен Суворовский музей (проект А. И. фон Гогена и Г. Д. Гримма).

1907 — основано информационное агентство «United Press International».

1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».

1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шёлковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолёта, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд (Лос-Анджелес, штат Калифорния).

1915 — в дачном посёлке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину «Чёрный квадрат» — «икону» мирового авангарда.

1919 — самозатопление Кайзеровского Флота открытого моря на рейде в бухте Скапа-Флоу на Оркнейских островах.

1920 — предоставлена автономия Православной Церкви в Латвии.

1924 — свадьба Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд.

1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки «Рено».

1940 — Вторая мировая война: Пальмирский расстрел — во время акции против польских высших социальных классов нацисты расстреляли близ Варшавы за 2 дня более 360 человек (в основном интеллигентов, политиков, спортсменов).

1941 — Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану «Барбаросса». На территории СССР начали действовать германские диверсионные группы. Германский флот начал минирование входа в Финский залив.

1948

Фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. В музыкальной индустрии произошла настоящая революция: на смену прежним тяжёлым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы.

В ФРГ введена новая валюта — немецкая марка.

На Манчестерской малой экспериментальной машине («Baby»), первом компьютере с фон-неймановской архитектурой памяти, впервые запущена компьютерная программа.

1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.

1970

Лидер английской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд задержан в аэропорту Мемфиса полицией и агентами ФБР по подозрению в терроризме. Комментируя успех рок-оперы «Томми», Пит употребил английское сленговое выражение «сбросить бомбу», означающее «добиться успеха». Служба безопасности услышала только слово «бомба» и арестовала музыканта.

Состоялся финал мирового первенства по футболу. В городе Мехико на стадионе «Ацтека» в присутствии 108 тысяч зрителей сборная Бразилии обыграла национальную команду Италии со счётом 4:1.

1974 — образован Волгоградский государственный университет.

1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

1978 — премьера в Лондоне мюзикла «Эвита», написанного Эндрю Ллойд Уэббером и Тимом Райсом.

1988 — на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».

XXI век

2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.

2004 — боевиками под предводительством Шамиля Басаева совершено вооружённое нападение на Ингушетию.

2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.

2019 — в Минске состоялась церемония открытия Вторых Европейских игр.