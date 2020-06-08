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События Сегодня, 10:25184
Какие сегодня праздники, события - 21 Июня

Международные
Международный день йоги
Международный день скейтбординга.

 

Национальные
Дания, Гренландия — Национальный день.
Канада — Национальный день аборигенов.
Китайская Республика — Праздник драконьих лодок.
Франция — праздник музыки.

 

Региональные
США — День Нью-Гэмпшира.
Татарстан — Сабантуй.
Якутия — Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
Профессиональные
Россия, День кинологических подразделений МВД РФ[.

 

Религиозные
Православие
память великомученика Феодора Стратилата (319).
память святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского (1023);
обре́тение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII);
память преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского (545);
память преподобного Зосимы Финикийского (VI);
празднования в честь икон Божией Матери:
Урюпинской (1821);
Ярославской (XIII);
Одигитрии Кирилло-Белозерской.

 

Именины
Католические: Алиция, Марта, Алоиза.
Православные: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор (Фёдор).

 

События
До XIX века
1582 — Акэти Мицухидэ предательски напал на своего сюзерена Ода Нобунага. Силы были неравными, и Нобунага, чтобы не попасть в плен, совершил харакири.
1633 — Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.
1742 — издан указ о сооружении Камер-Коллежского вала в Москве с целью не допустить беспошлинной торговли спиртным.
1749 — в Канаде основан город Галифакс (на тот момент — Чебукто).
1768 — восставшие гайдамаки учинили Уманскую резню.
1788
началась Русско-шведская война
Нью-Гэмпшир ратифицировал Конституцию и стал девятым штатом США.

 

XIX век
1804 — Смитсон Теннант представил отчёт Лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.
1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.
1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
1887 — золотой юбилей королевы Виктории.
1893 — первое колесо обозрения («Чёртово колесо») появилось на выставке в Чикаго.
1898 — Гуам стал территорией США.
1900 — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством Эдуарда Толля.

 

XX век
1901 — торжественно заложен Суворовский музей (проект А. И. фон Гогена и Г. Д. Гримма).
1907 — основано информационное агентство «United Press International».
1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».
1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шёлковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолёта, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд (Лос-Анджелес, штат Калифорния).
1915 — в дачном посёлке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину «Чёрный квадрат» — «икону» мирового авангарда.
1919 — самозатопление Кайзеровского Флота открытого моря на рейде в бухте Скапа-Флоу на Оркнейских островах.
1920 — предоставлена автономия Православной Церкви в Латвии.
1924 — свадьба Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд.
1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки «Рено».
1940 — Вторая мировая война: Пальмирский расстрел — во время акции против польских высших социальных классов нацисты расстреляли близ Варшавы за 2 дня более 360 человек (в основном интеллигентов, политиков, спортсменов).
1941 — Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану «Барбаросса». На территории СССР начали действовать германские диверсионные группы. Германский флот начал минирование входа в Финский залив.
1948
Фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. В музыкальной индустрии произошла настоящая революция: на смену прежним тяжёлым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы.
В ФРГ введена новая валюта — немецкая марка.
На Манчестерской малой экспериментальной машине («Baby»), первом компьютере с фон-неймановской архитектурой памяти, впервые запущена компьютерная программа.
1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.
1970
Лидер английской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд задержан в аэропорту Мемфиса полицией и агентами ФБР по подозрению в терроризме. Комментируя успех рок-оперы «Томми», Пит употребил английское сленговое выражение «сбросить бомбу», означающее «добиться успеха». Служба безопасности услышала только слово «бомба» и арестовала музыканта.
Состоялся финал мирового первенства по футболу. В городе Мехико на стадионе «Ацтека» в присутствии 108 тысяч зрителей сборная Бразилии обыграла национальную команду Италии со счётом 4:1.
1974 — образован Волгоградский государственный университет.
1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».
1978 — премьера в Лондоне мюзикла «Эвита», написанного Эндрю Ллойд Уэббером и Тимом Райсом.
1988 — на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».

 

XXI век
2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.
2004 — боевиками под предводительством Шамиля Басаева совершено вооружённое нападение на Ингушетию.
2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.
2019 — в Минске состоялась церемония открытия Вторых Европейских игр.

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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