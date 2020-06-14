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События Сегодня, 10:5428
Неизвестный в английском городке устроил резню в парке

В британском городке Рединг в центральном парке неизвестный мужчина с ножом напал на людей во время манифестации против расизма.

 

Нападавший успел причинить смертельные травмы трем людям.

Об этом сообщает Sky News

Нападение произошло вечером субботы, 20 июня. В этот момент в городе проходили мирные демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter.

Свидетели указали, что видели, как мужчина подошел к группе людей из 10 человек и начал наносить всем удары - бил в шею и в туловище. Известно, что еще двое людей с травмами доставлены в больницу. Мужчину в итоге задержали полицейские.

Установлено, что нападавший является ливийцем. Мотивы его нападения пока не известны. В настоящее время задержанный находится под стражей.

"Полиция на месте, проводится расследование", - говорится в сообщении управления полиции по региону долины реки Темза.

На инцидент уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он поблагодарил спасательным службам, которые оперативно сработали.

"Мои мысли со всеми теми, кто пострадал от ужасного инцидента в Рединге, и я благодарю аварийным службам на месте происшествия", - написал Джонсон в Twitter.

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