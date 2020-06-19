В Киеве произошел взрыв в жилом доме

Взрыв в Киеве произошел утром 21 июня в одной из многоэтажек на Позняках. В результате обрушилось несколько этажей жилого дома. Под завалами находятся несколько человек, на месте работают бригады спасателей. Все подробности - на РБК-Украина.

Данные о жертвах

На месте взрыва в девятиэтажном доме по адресу ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 проводится эвакуация службами ГСЧС. Спасателям удалось эвакуировать 21 человека и деблокировать трех пострадавших.

По состоянию на 11:00, стало известно о первой жертве взрыва. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что тело одного человека извлекли из-под обвалившейся плиты.

Причина взрыва

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытий жилого дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. Взрывная волна разрушила перекрытия с 4-го по 8-й этажи здания. В результате образовался столб дыма и пыли.

По словам местных жителей, 17 июня в доме проводилась поверка приборов газового учета. У всех жильцов сняли счетчики, а в квартирах ощущался запах газа.

Эвакуация продолжается

К ликвидации последствий взрыва на Позняках привлечены мобильная оперативная бригада ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Организован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайного происшествия. К эвакуации привлечего 15 единиц техники и 75 спасателей.

Из-за взрыва ограничего движение транспорта

На проспекте Григоренко патрульная полиция временно ограничила движение транспорта, в связи с проведением ликвидации последствий взрыва. Также правоохранители оградили место происшествия и помогают спасателям эвакуировать пострадавших.