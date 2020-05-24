 

Часть рейсов из-за эпидемии отменила Украинская авиакомпания

События Сегодня, 13:250
Часть рейсов из-за эпидемии отменила Украинская авиакомпания

Авиакомпания "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов.

 

Изменения вызваны сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID 19 / коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте компании. 

Согласно сообщению, рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

Рейсы М9 208 по маршруту Киев - Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

Ранее авиакомпания "Мотор Сич" заявила о возобновлении регулярных рейсов с 15 июня по маршрутам Запорожье - Киев и Киев - Запорожье, а 1 июля по маршрутам Запорожье - Минск и Минск - Запорожье.

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