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События Сегодня, 13:3144
Полеты в Украину возобновляет крупнейшая турецкая авиакомпания

Крупнейшая турецкая авиакомпания включила три украинских города в расписание полетов. С 1 июля Turkish Airlines будет летать в Киев, Одессу и Львов.

 

Об этом сообщается на сайте авиакомпании

Согласно расписанию, планируется десять рейсов в неделю из Стамбула в Киев, семь - в Одессу пять во Львов. Однако рейсы в Харьков, Запорожье и Херсон пока не объявлены.

Как отмечает специализированное издание avianews.com, в настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирус. Пассажирам также следует учитывать возможность изменения нового графика. Например, первоначальный список международных рейсов Turkish Airlines, опубликованный 12 июня, менялся несколько раз. Из него исключались одни города и добавлялись другие.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, Авиалинии, 7dniv, 7dnivinfo  
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