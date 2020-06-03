Не позволим вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти - заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе суверенитету страны.

Есть желающие снова вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти.

Об этом он сказал на церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает БЕЛТА.

Он отметил, что никогда не думал о том, что спустя четверть века в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.

"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - заявил Лукашенко.