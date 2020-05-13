Помощь пострадавшим от взрыва на Позняках выделит Кабмин

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня.

Сейчас расследуются все обстоятельства.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин, от которых поступает информация о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва.

Как отметил Шмыгаль, предварительная версия - взрыв газовоздушной смеси, который привел к разрушению межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

"Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента", - сообщил он.